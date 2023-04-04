信宸傳售淘大食品 估值23億

香港老字號品牌在資本市場的動向備受關注，擁有逾百年歷史的香港醬油製造商淘大食品據報再次易手。

市傳中信資本旗下私募股權投資部門信宸資本（Trustar Capital）正考慮出售淘大食品，估值約3億美元（約23.4億港元），惟相關討論仍處於早期討論階段，信宸可能決定將資產保留更長時間，信宸的代表對消息不予置評。

產品分銷多國 屢次易手 淘大食品全稱淘化大同食品，前身為陶化罐頭食品廠，自1908年開創，1928年來港設廠。據淘大食品官網的資料顯示，現時淘大食品的產品主要分為調味品和微波爐急凍食品，包括豉油、蠔油、點心、粉麵飯等，旗下產品分布在美國、英國、澳洲、歐洲、日本和其他主要城市，更於多個國家設有辦事處或分銷網。

實際上，淘大已屢次吸引外資沾手。早於1972年馬來西亞企業森那美集團入股淘大；1984年到美資烘焙巨頭Pillsbury出手購入淘大部分股權；1991年，更引來法國BSN集團（達能集團的前身）收購淘大食品業務，日本調味料公司味之素株式會社再在2006年斥資18.45億元收購淘大食品；而原名為CITIC Capital Partners的信宸正式在2019年2月宣布，從味之素手中收購淘大品牌的全球業務，包括總部位於香港的淘化食品，惟交易作價未見披露。