澳洲皇冠遭勒令限賭
澳洲進一步限賭，繼上月維多利亞省限制角子機博彩每局最多10澳元後，當地最大賭場公司皇冠度假集團（Crown Resorts）遭維省政府勒令，限制入場遊樂客人每賭3小時，必須休息15分鐘；24小時內賭了12小時的賭客，必須休息24小時之後方可重臨賭場。而賭客每周博彩時間不得多於36小時。
重重的限制目的是為了降低博彩傷害，以及推廣負責任博彩，但事件的觸發點源於皇冠於前大股東帕克（James Packer）治下，2012至2016年間公司捲入洗錢活動等多項違法行為，2021年調查完成後，當局認為該企不宜持有賭牌，但予以機會在監管下整改，上述措施為整改的一部分。及後該企在去年6月賣盤予美國私募基金黑石集團。
皇冠過去最為人詬病之一，是容許病態賭博在其場地內發生。故本次維省的改革，賦予賭場職員權力可以請違規客人離場；又給職員指引，去觀察客人有否發生博彩傷害的問題。
勵駿被核數師質疑經營能力
澳門方面，主要經營衞星賭場的澳門勵駿(01680)在上周公布去年虧損逾6億元後，核數師發出「非標準報告」，指勵駿流動負債淨額約9.78億元，去年公司已自其債權銀行獲得關於違反若干貸款契諾的豁免，有效期至今年12月31日止，以及管理層預計在豁免期屆滿後，將需繼續申請延長豁免或尋求有利於集團的貸款契諾及貸款償還條款的修訂，顯示存在重大不確定因素，可能令勵駿的持續經營能力存在重大疑問。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：