澳洲皇冠遭勒令限賭

澳洲進一步限賭，繼上月維多利亞省限制角子機博彩每局最多10澳元後，當地最大賭場公司皇冠度假集團（Crown Resorts）遭維省政府勒令，限制入場遊樂客人每賭3小時，必須休息15分鐘；24小時內賭了12小時的賭客，必須休息24小時之後方可重臨賭場。而賭客每周博彩時間不得多於36小時。

重重的限制目的是為了降低博彩傷害，以及推廣負責任博彩，但事件的觸發點源於皇冠於前大股東帕克（James Packer）治下，2012至2016年間公司捲入洗錢活動等多項違法行為，2021年調查完成後，當局認為該企不宜持有賭牌，但予以機會在監管下整改，上述措施為整改的一部分。及後該企在去年6月賣盤予美國私募基金黑石集團。

皇冠過去最為人詬病之一，是容許病態賭博在其場地內發生。故本次維省的改革，賦予賭場職員權力可以請違規客人離場；又給職員指引，去觀察客人有否發生博彩傷害的問題。