復星旅文旗下Club Med 下半年全球預訂增27%

Club Med去年營業額120.11億元人民幣，相當於復星旅文的87%。花旗指，Club Med去年下半年營業額已經恢復到2019年的96%，其中美洲更是當年的132%，EMEA（歐洲、中東及非洲）及亞洲的復原進度亦分別達到96%和71%，目標價15.6元。徐曉亮稱，中國於Club Med全球營業額的佔比只是略高於4%，潛力巨大，又提到海南島的三亞亞特蘭蒂斯度假村，首兩個月營業額已是去年全年的一半左右。

冀度假村品牌引入中國 他又稱，疫後民眾消費模式已經出現根本改變，旅遊市場的重心將會由傳統的「觀光」轉向追求生活的「度假」，這是復星旅文未來的主要戰略。出色的品牌是經營度假村的關鍵，復星旅文期望透過Club Med在中國落地的經驗，以合作能力與經驗的優勢把不同度假村品牌引入中國，不用完全靠自己投資孵化，事關現在從零開始打造一個品牌成本不菲。

復星旅文擬於今年起3年在全球開17個度假村，7個在中國，聯席總裁徐秉璸表示，資本開支不會因此急劇膨脹，因為度假村主要是以租賃和管理模式開發，Club Med正常年份一年資本開支額約9,000萬至一億歐元（約7.66億至8.51億港元），現有度假村保養及裝修、開發新度假村和數碼化各佔三分之一。