中旅首兩月收入回到4年前
旅遊業復甦，香港中旅(00308)總經理馮剛表示，今年首兩個月收入已恢復至新冠疫情前2019年同期水平，主題公園及休閒度假景區恢復至70%左右，自然人文景區恢復程度更超越2019年水平，預料首季人均消費較去年同期有明顯提升，惟不認為是「報復式反彈」，隨着內需提高，內地對旅遊的需求會持續增長。
該公司去年盈轉虧，蝕3.55億元，2021年賺1.74億元；收入按年倒退16.88%至30.31億元。不派息。董事局主席吳強派「定心丸」，對整體業務的基本面持相對樂觀態度，將竭盡所能「減虧增盈」、保持經營平穩增長，加快突破發展瓶頸。
擬增投資 推4個項目
財務總監張道榮則指，今年資本開支會維持合理水平，亦計劃增加投資，預期今年會推出3至4個旅遊項目。業績公告提到，高端住宿「鑽石酒店」計劃在今年年中開業，而水豚主題度假樂園也計劃於2023年開業。
另外，香港中旅早前將銅鑼灣維景酒店租予國安公署作辦公用途，副總經理哈玉鳳表示，維景酒店合約期至2026年，當中僅涉及商業條款，不涉及其他方面的內容。
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