中旅首兩月收入回到4年前

該公司去年盈轉虧，蝕3.55億元，2021年賺1.74億元；收入按年倒退16.88%至30.31億元。不派息。董事局主席吳強派「定心丸」，對整體業務的基本面持相對樂觀態度，將竭盡所能「減虧增盈」、保持經營平穩增長，加快突破發展瓶頸。

擬增投資 推4個項目 財務總監張道榮則指，今年資本開支會維持合理水平，亦計劃增加投資，預期今年會推出3至4個旅遊項目。業績公告提到，高端住宿「鑽石酒店」計劃在今年年中開業，而水豚主題度假樂園也計劃於2023年開業。

另外，香港中旅早前將銅鑼灣維景酒店租予國安公署作辦公用途，副總經理哈玉鳳表示，維景酒店合約期至2026年，當中僅涉及商業條款，不涉及其他方面的內容。