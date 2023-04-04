受惠內地重啟 中免睇247元

富瑞上調海底撈盈測 富瑞發表研究報告指，中國中免可受惠內地重啟經濟，所以今年純利應可恢復至2021年水平；另該行對中國中免H股目標價由210.6元上調至247元，維持「買入」評級，相當於今明兩年預測市盈率的42倍及33倍。惟中國中免昨日股價收跌0.15%，報193.8元。

此外，富瑞認為海底撈去年下半年業績反映了公司理想的業務重組能力，而撇除減值、出售及匯兌收益後下半年度EBIT（經營溢利）按年升9.8%，主因受惠毛利率及經營開支比率改善，因此該行將海底撈今明兩年盈利預測分別上調37%及41%，目標價由20元升至21.1元，維持「持有」評級。

滙豐環球研究就指出，就算去年下半年受到內地疫情影響，海底撈去年業績由虧轉盈，純利規模更顯著高於該行預期，故該行將其今明兩年內地業務收入預測分別上調15%及16%。該行又料，海底撈成本減省未必可持續，而其現價相當於2024年預測市盈率的18倍，認為是合理估值，因此將目標價由17.02元上調至23元，維持「持有」評級。

高盛則引述海底撈管理層在業績上的分享，指他們對近期經營前景感正面，並冀3月旗下餐廳翻桌率按年提升，對未來開店亦抱審慎樂觀態度，但關注現有的成本控制措施是否具可持續性，仍將海底撈目標價上調至20元，惟維持「沽售」評級。海底撈昨跌2.11%，收報20.8元。