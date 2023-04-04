出入境旅遊強勢復甦

葉卓銘接受本報訪問時表示，防疫限制放寬後，許多被抑制的需求得到釋放，經過聖誕及新年兩個節日假期後，機票及海外酒店的預訂仍繼續增長，復活節假期臨近之際，3月首15日機票預訂量較2月同期飆1,024%，海外酒店預訂量亦升12.8%。

折扣無大變 拒打價格戰 除此之外，今年熱賣產品之一乃高鐵訂票服務。他謂，自年初政府宣布恢復中港高鐵服務，截至3月19日，Trip.com香港錄得近8萬張高鐵車票，當中，逾半是跨越香港與內地城市的高鐵車票預訂。

旅遊需求明顯增加，葉坦言，公司反而投放更多優惠活動，如2月推出以日本、南韓、泰國、澳洲為主打的促銷活動，冀捕捉消費回暖的機會，只是折扣率沒有太大變動，亦不會刻意打價格戰。

伴隨香港上月解除口罩令，當局推出「Hello Hong Kong」的大型宣傳活動，冀吸引內地及海外旅客重返香港。葉氏指，香港是一個國際城市，擔當通往內地的聯繫角色，是大灣區旅遊的重要一環。香港對遊客來說有獨特吸引力，包括這幾年有許多新的旅遊景點如M+及香港故宮文化博物館。不過，本港旅遊業要回到疫情前最快也要年底，還需視乎航運供應等多個因素。

旅遊業普遍面臨人手不足問題，他續稱，航空運力還沒完全恢復、酒店接待能力有待提升，若供求關係改善，則機票價格可能有下調空間。他又說，暫時客戶願意花費更多金錢旅遊，通脹對市民整體旅遊開支不會帶來很大衝擊，可能只是在金錢安排上有一些取捨，公司亦會保持靈活，了解市場需要，以把握機遇。

目標打造一站式平台 他表示，公司仍要投放資源在科技及人才，目標是把Trip.com打造成一站式平台，未來還會推出更多本地化產品。過去兩、3年一直增聘人手，目前香港辦公室50多個員工，未來還會在可控範圍內繼續增兵。另今年初平台手機應用程式（App）推出了人工智能（AI）聊天機械人TripGen，方便用戶實時獲取相關旅遊資訊，作為提升用戶體驗的一環。