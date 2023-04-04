滙控小股東兩項議案冀爭取平保支持

另外，代表約500名小股東的西貢區議員方國珊呼籲小股東支持提議，批評滙控收購美國硅谷銀行英國子公司（SVB UK）的決定，形容收購過程倉促，小股東將受到影響；並指摘行為只為完成英國監管機構的救助任務。

祈耀年：分拆無助避制裁 滙控管理層則公開呼籲股東屆時投反對票，主席杜嘉祺稱分拆亞洲業務增添不確定性、支出和執行風險。行政總裁祈耀年形容，分拆會令亞洲業務變成一間普通的地區銀行，對全體股東無益，滙控現時價值建基於其環球業務，又指把亞洲業務分拆出來不會解決被制裁的風險。

其後平保方面的平安資管則表示，經過初步研究，認為議案對改進業績、提升股東價值有積極幫助，希望滙控持開放的態度，高度重視和關注股東的建議。

滙豐銀行主席王冬勝認為，滙控去年已就架構進行詳細檢討，現時派息比率亦有所提升，現有策略為最快能提升股東回報的方法。他重申，集團有信心在今、明兩年將派息比率提升到50%，並在今年首季復派季息；若今年有形股本回報率（ROTE）能回到12%，派息水平將重返疫前。他透露，出售加拿大業務的交易將於年底完成，屆時董事會將率先考慮在2024年派特別息每股21美仙，以回饋股東。