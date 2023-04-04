滙控小股東兩項議案冀爭取平保支持
滙豐控股(00005)昨日舉行香港股東非正式會議，會上焦點落在「分拆滙控關注組」召集人呂宇健所提出的兩項議案，要求滙控表決分拆亞洲業務，以及恢復疫情前的派息。上述決議將於倫敦時間5月5日英國伯明翰舉行之股東周年大會表決。
呂宇健會前表示，有信心通過決議案，強調其目的不是要求分拆，而是要求管理層每3個月提交報告，解釋用甚麼方法提升估值，包括但不限於分拆、遷冊等；目前正邀請其他股東進行會談，包括大股東中國平安(02318)。
另外，代表約500名小股東的西貢區議員方國珊呼籲小股東支持提議，批評滙控收購美國硅谷銀行英國子公司（SVB UK）的決定，形容收購過程倉促，小股東將受到影響；並指摘行為只為完成英國監管機構的救助任務。
祈耀年：分拆無助避制裁
滙控管理層則公開呼籲股東屆時投反對票，主席杜嘉祺稱分拆亞洲業務增添不確定性、支出和執行風險。行政總裁祈耀年形容，分拆會令亞洲業務變成一間普通的地區銀行，對全體股東無益，滙控現時價值建基於其環球業務，又指把亞洲業務分拆出來不會解決被制裁的風險。
其後平保方面的平安資管則表示，經過初步研究，認為議案對改進業績、提升股東價值有積極幫助，希望滙控持開放的態度，高度重視和關注股東的建議。
滙豐銀行主席王冬勝認為，滙控去年已就架構進行詳細檢討，現時派息比率亦有所提升，現有策略為最快能提升股東回報的方法。他重申，集團有信心在今、明兩年將派息比率提升到50%，並在今年首季復派季息；若今年有形股本回報率（ROTE）能回到12%，派息水平將重返疫前。他透露，出售加拿大業務的交易將於年底完成，屆時董事會將率先考慮在2024年派特別息每股21美仙，以回饋股東。
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