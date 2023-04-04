世茂建議重組東涌酒店貸款
踏入4月首個交易日，有逾10間中小型內房和物管股因未能如期在3月底前公布2022年「成績表」而需停牌，惟市場焦點大多落在已停牌超過一年的房企身上。其中，世茂集團(00813)建議重組兩間東涌酒店現有項目貸款融資。
世茂進一步延遲刊發2021年、去年中期業績、去年全年業績亦將延遲出爐之餘，昨公布重組方案的草案已發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問，各方正縮窄現時重組方案項下各項經濟條款的分歧，並正與協調委員會的部分成員及其顧問落實一份不具法律約束力的支持函。
作為保存香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店的價值工作之一部分，世茂昨透露，2月與貸款人達成原則協議，建議兩間東涌酒店項目貸款重組，正與項目貸款人的財務及法律顧問緊密合作，以期就盡快落實上述建議的最終文件達成共識，而兩家東涌酒店可能構成擬議重組補充增信措施資產包的一部分。
中國恒大(03333)與債權人特別小組的成員簽訂3份重組支持協議。恒大提出其他債權人盡快審閱並加入適用的重組支持協議；該股續停牌。
花樣年附屬清盤聆訊押後
花樣年(01777)就指，針對主要附屬的清盤呈請，在香港高等法院的聆訊日期已押後至4月24日；將與核數師合作，以期在實際可行情況下盡快刊發所有未發布財務資料，及將持續專注物業項目的竣工交付等。
其他房企方面，建業地產(00832)已就今年到期的3項美元優先票據提出交換要約，徵求持有人同意批准若干的建議豁免和修訂，有關債券未償付本金約8.97億美元。
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