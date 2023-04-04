世茂建議重組東涌酒店貸款

世茂進一步延遲刊發2021年、去年中期業績、去年全年業績亦將延遲出爐之餘，昨公布重組方案的草案已發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問，各方正縮窄現時重組方案項下各項經濟條款的分歧，並正與協調委員會的部分成員及其顧問落實一份不具法律約束力的支持函。