中國一線城市樓盤成交面積年飆84%

中指院昨發布報告指，內地3月樓市成交量大幅上漲，一線城市成交面積整體按月上升73%，按年更狂飆83.9%，其中，上海按年急增1.17倍。中國人民銀行發布城鎮儲戶問卷調查報告，發現多達18.5%的居民預期第二季樓價上漲，比今年首季預期上漲的14%比例更上一層樓。

單計3月，在中指院調查的14個主要城市，成交面積按月升幅擴大至55.7%，按年更轉升，升幅達66.6%。二線城市方面，成交面積按月上漲54.7%，按年亦升70.9%，青島按月更升1.18倍。

上月監測7個代表城市的庫存面積，按月已略跌0.28%，惟上海庫存面積按月升2.25%。監測城市的總體土地供應量按年亦減少，住宅地推出量按年甚至降逾三成，但一線城市供應量按年增近兩倍。

惠譽：消費旺利好零售物業 樓市交投回暖，將有利房企應對債務資金周轉。不過，國際評級機構惠譽發表報告提醒，近期陷入財困的內地房企提出的債務重組建議主要為債務延期，而非可持續和永久性的重組，對潛在業務營運和產生足夠可持續的現金流能力仍存在疑問。

惠譽續指，相關債務重組應能為房企提供更多時間，去完成及交付未完成的住宅項目，以配合內地房屋政策的優先目標。

同時，惠譽另一份報告指，隨着零售銷售額趨升推高入住率和租金，內地消費復甦將令零售物業持有者及營運商受惠，投資物業的營運商將成主要受惠者。報告又指，中國最大購物中心的持有者和營運商萬達商管料將從中受益最大，因該企旗下物業組合幾乎全部由購物中心組成。