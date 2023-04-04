華財新製造業轉弱

恢復未穩須靠內需 政府或谷基建投資及消費 儘管亞洲各國已逐步走出新冠疫情，惟復甦速度令人疑慮。反映中國中小企及民企製造業情況的財新製造業採購經理指數（PMI），3月跌1.6個百分點至50，險守盛衰分界線。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈直言，因應外圍需求放緩，將中國今年首季國內生產總值（GDP）增長由4.5%下調至3.8%；如果貿易數據持續疲弱，政府或需更積極為基建投資提供財政支援，以及推出振興本地經濟的消費刺激方案。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，數據反映經濟快速復甦勢頭有減弱迹象，反映疫情期間積壓的需求短期釋放後，經濟恢復基礎不穩固，未來經濟增長仍須依賴內需帶動。

ING估次季增長加速至6% 彭藹嬈指出，現時內地經濟較出口市場強，而服務業較製造業強。經濟復甦將繼續平穩向前，與該行早前預期相若，認為GDP增長5%預測仍屬合理，而在中國政府或會因應首季較弱的GDP數據而增加財政刺激措施，第二季後的GDP增幅或會提高，因此將中國第二季GDP預測由5.2%提高至6%。

日本方面，據au Jibun銀行及標普數據，3月PMI終值意外上調，由前值創近兩年半低位47.7，彈至49.2，並勝市場預期，收縮速度為5個月來最慢。標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti指，日本製造業在首季末顯示出改善迹象，產出和新訂單下降速度都為5個月來最慢，但新訂單仍大幅下降，內地及海外市場需求都受到抑制。

數據顯示，由於客戶和市場需求仍然疲軟，製造業產出和新訂單連續第9個月收縮。衡量成品庫存的分項指數處於2009年2月以來的高位，而未交貨訂單連續6個月下降，導致一些訂單量較少的企業專注於建立生產後庫存，包括原材料價格飆升和日圓回軟在內的因素促使投入價格上漲，即使增長率是2021年8月以來最慢，產出價格上漲速度升至3個月高點。供應商交貨延遲延續2020年1月以來的趨勢，相關指標保持在50的門檻以下。

南韓出口額連跌6個月 不過，成本上漲增加營商壓力。日本央行的季度短觀調查顯示，大型製造商的營商信心指數由去年12月份的7，大幅降至1，為2020年12月以來最低，這是市場情緒連續5季下滑，也低於市場預期的4，惟非製造商的樂觀情緒略有上升，從19升至20。

同樣值得留意的是，被視為「全球經濟晴雨表」的南韓出口，上月按年減少13.6%至551.2億美元，連續6個月下跌，降幅更較2月份的7.5%顯著擴大，但仍好過市場預期。進口亦減少6.4%至597.5億美元，3月貿易逆差46.2億美元，是6個月以來最小。

出口疲弱主因是經濟降溫，導致全球半導體需求放緩所致。基於記憶體晶片價格下跌，佔南韓出口兩成的半導體大減35%，顯示器出口亦挫41.6%，但汽車外銷按年升64.2%。

內地財新製造業PMI 日本製造業PMI改善 南韓出口持續下跌