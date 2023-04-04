美製造業近3年最弱 道指仍高開

美國企業裁員潮消息接踵而來，有傳就連麥當勞也難逃減員命運，最新數據顯示製造業仍於收縮區間，美股周一早段表現分歧，道指曾升358點，報33,632點；標指升12點，報4,122點；以科技股為主的納指跌79點，報12,141點。

3月ISM製造業採購經理指數（PMI）報46.3，低過市場預期的47.5，第5個月處於50以下收縮區間，更創下了2020年5月以來新低。其中，新訂單指數報44.3，遠差過市場預期的49，亦低過前值的47，意味着接下來復甦之路仍遙遙無期。

一直唱淡股市的摩根士丹利首席美股策略師威爾遜，於最近的研究報告中繼續堅持他的觀點。近期由於銀行接連出事，市場對聯儲局加息預期降溫，導致科技股大漲，納斯達克100指數甚至自低位反彈逾20%，進入了「技術性牛市」。不過，他認為，這種升勢不可持續，又指當前具防守能力的公用股、必需消費品、醫療保健股風險回報更佳，同時堅持熊市未完的看法，建議投資者等到大市觸底後，才更激進地買入科技股。

麥當勞疑似部署裁員 接連不斷的裁員消息，也證明美國企業的經營情況不樂觀。外媒引述消息指，麥當勞上周對員工宣布臨時關閉辦公室，要求一眾白領員工暫時在家工作，並預告將會「公布有關職位角色及人手配置的重大關鍵決策」，疑是為裁員做準備。消息指，公司已要求所有總部員工暫停對供應商等外部人員的會議。麥當勞股價周一早段升0.72%。

關於瑞士信貸被瑞銀併購的風波尚未完結。瑞信於周二舉行最後一次股東大會，有傳大股東挪威主權財富基金會提出抗議，包括反對解散董事會，也會反對發放總值逾3,010萬瑞士法郎的高層獎金。

Cineworld避過清盤 同樣遇上財務困境的全球第二大戲院營運商Cineworld Group，卻有着與瑞信完全相反的命運。該公司表示，雖然並未找到買家「接盤」公司，惟已經與債權銀行達成協議，可以退出破產程序。換言之，Cineworld避過了清盤倒閉的命運，並表示其仍在考慮出售部分地區的業務。