油價曾飆8% 重返100美元在望

以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）多個成員國出乎意料地宣布下月起自願減產逾160萬桶，國際油價周一大漲，布蘭特期油及紐約期油分別曾飆8.19%及7.95%，每桶高見86.44美元及81.69美元。分析認為，國際油價返回100美元大關並非遙不可及。

美方：OPEC+減產不可取 鑑於美國曾經勸說OPEC+增產，以減低全球通脹風險和加息的壓力，沙特、伊拉克、阿聯酋、科威特、阿爾及利亞和阿曼等OPEC+國家今次行動明顯給拜登政府打臉。英媒引述「熟悉沙特想法」的消息人士則稱，沙特今次「自願」減產緣於美國能源部長格蘭霍姆上月下旬宣稱要幾年時間始能補足戰略石油儲備，降低入貨預期，惹怒沙特。事實上，歐美銀行危機爆發後，油價上月曾反覆下跌至低於70美元水平，迫使產油國不得不出手。

美國國家安全委員會發言人稱，在市場不明朗下，OPEC+的減產行動不可取。該委員會的聲明指，華府關注的是美國民眾支付油價的問題，而非桶裝價格，將繼續與所有生產商及消費者合作，確保能源市場支持經濟增長，並為美國消費者降低油價。美國全國汽油平均價格約為每加侖3.5美元，較去年夏季高峰期降約30%。

高盛將2023年底布油價格預測由90美元，調升至95美元；2024年底預測則由97美元，上調至100美元。加拿大皇家銀行資本市場指，本次OPEC+意外地減產性質與去年10月一樣，可被解讀為新的明確信號，表明沙特及其他夥伴國家將尋求遏制市場的進一步宏觀拋售。

市場估聯儲維持高息 此前市場認為美國下月初有機會停加息，甚至減息。惟金融諮詢公司deVere Group創始人兼行政總裁Nigel Green指，油價看漲，為全球通脹添壓，各家央行或要維持高利率一段時間，以平抑物價。不管如何，紐約期金每安士昨曾升穿2,000美元。