字節跳動騰訊業務近 屢爆爭執

抖音曾告微信封殺 2021年初，抖音入稟北京知識產權法院，指控騰訊限制微信和QQ用戶分享來自抖音的內容是「濫用市場支配地位」，要求法院判令騰訊賠償，對方則批評「相關指控純屬失實，為惡意誣陷」、抖音等字節跳動旗下多款產品有問題。

幾個月後更有「豬餿論」風波，事緣本身是不少熱播劇集製片人的騰訊副總裁孫忠懷稱︰「現在短視頻平台的個性推薦實在太強大了，你喜歡『豬食』，看到的就全是『豬食』」，又謂部分低智低俗短視頻影響用戶心智、拉低國民審美標準云云。其實他無點名任何公司，字節跳動副總裁李亮卻於事後不久批評微信視頻號和騰訊大力發展短視頻。

遊戲領域亦見烽煙，如騰訊旗下拳頭遊戲去年曾控告字節跳動旗下上海沐瞳的手機遊戲《無盡對決》，涉嫌抄襲《英雄聯盟》的內容和宣傳材料。不過，不久有傳開發出字節跳動首款自研遊戲《花亦山心之月》的「101遊戲工作室」解散，原因是項目表現不佳。

不管如何，Wind統計顯示，市場估計騰訊今年收入增長11.91%至6,206.33億元（人民幣‧下同），翌年增速亦為約11%，2025年突破7,000億元大關，達7,649.98億元。然而，現在的騰訊重視盈利能力，上月發布業績時強調要繼續削減成本和增加效率。