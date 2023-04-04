發改委擬6方面力谷數碼經濟

中國數據產量穩居世界第二，中方去年明確提出要加快建設網絡強國的要求，今年國務院更印發《數字中國建設整體布局規劃》，即將於4月底、在福建福州舉辦的第六屆數碼中國建設峰會，亦將發布相關發展報告。國家發改委昨強調，下一步會加快打造具有國際競爭力的內地數碼產業集群。

國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏稱，中國數碼經濟規模穩居世界第二，成為推動經濟增長的主要引擎之一。去年內地電子資訊製造業營業收入達15.4萬億元（人民幣‧下同），軟件業務收入首次超過10萬億元，高達10.8萬億元。

發改委創新和高技術發展司負責人孫偉指，今年將從加強政策制度建設、適度超前部署數碼基礎設施建設、大力推動數碼產業創新發展、加快深化產業數碼化轉型、持續提升數碼公共服務水準、深化數碼經濟國際合作等6方面發力，不斷強化中國數碼經濟。

加快光纖網絡擴容提速 他重申，政府支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手之餘，將加快光纖網絡擴容提速。

國有資產監督管理委員會科技創新局負責人王曉亮則透露，據統計，去年中央工業企業關鍵工序數碼控制化率達到73%，且中央企業成立數碼科技類公司近500家，亦充分發揮5G等7個中央企業創新聯合體行業龍頭作用，通過7個聯合體，匯聚央企60多家，高等院所和民企近200家，深化項目合作300多個。下一步國資委將深入實施國有企業數碼化轉型行動計劃，進一步加快傳統產業轉型升級和新興產業培育，充分發揮國有經濟戰略支撐作用。