美打壓無礙 字節跳動收入傳跑贏騰訊
去年5600億增三成 新社交App美受捧
持續被美國打壓的抖音母公司字節跳動，據報去年收入突破800億美元，增長逾三成，大幅跑贏其他同業，原因是核心廣告業務收入大增2.5倍至約100億美元，若按去年底人民幣兌每美元大約7算的匯率計，折合約5,600億元（人民幣‧下同），甚或高過競爭對手騰訊控股(00700)。「海外版抖音」TikTok遭接連打壓之際，字節跳動亦不願放棄海外市場，甚至更進一步另闢蹊徑拓展業務，旗下另一款社交應用程式（App）「Lemon8」近期亦強勢登陸美國。
字節跳動作為短片社交平台的王者，旗下TikTok屢遭美國政府的監管打壓，不止限制政府人員使用，甚至意圖迫使其從母公司分拆。不過，這絲毫未有動搖字節跳動拓展海外業務的決心，該公司出品的另一款社交平台Lemon8，近期亦悄然登上美國版App Store單周下載排名的前10，超越了Facebook等競爭對手。
Lemon8的定位是一個生活方式分享平台，性質與Instagram、Pinterest及小紅書更加相近。其最早於2020年3月在日本市場率先推出，後來在東南亞也取得了不錯的成績，經歷數年的打磨後，近期橫掃了歐美市場。
券商：科技股地位難取代
內地互聯網行業高增長不再，甚至有人大膽推測，未來10年科技股不會再領跑大市。不過，這一觀點似乎有點過分激進，大華繼顯（香港）研究部策略師楊韻銳認為，市場上難有其他板塊接棒取代科技股的地位。他表示，除了科技股，很難找到市值足夠大，而又能反映整體中國市場的代表（Proxy）。
更重要的是，許多科網企業都不只單純是「科技」，通常還會具備其他屬性，例如阿里除了是科技公司，也可以視為消費股。若投資者想押注中國消費復甦，首選必然是阿里這類大型電商股，而不會是個別即食麵、餐飲股之流。長遠而言，他認為科技股依然會主導市場，一些新的概念如雲服務等，亦會是增長潛力所在。
恒指開局反覆 中芯漲7%
騰訊估值貴 潛在升幅細
近來表現相對強勢的騰訊，昨日連續第6個交易日動用約3.5億元回購後僅升0.62%。楊韻銳認為，騰訊相對於其他科技巨頭，估值不算便宜，且難倣效阿里靠分拆推動估值。他解釋，騰訊在進入其他行業領域時，一般會選擇財務投資，因此該企無業務可分拆，最多只能像先前實物分派京東、美團(03690)。他認為，近期騰訊在科網股中表現較好，最大原因其業務不明朗因素較少，惟大華繼顯予其目標價僅435元，反映其潛在升幅或相對有限。
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