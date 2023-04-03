全國食品雜貨開支年增近千億

高通脹環境下，每個家庭都要面對生活成本壓力上升。有澳洲金融比較網站統計指，與一年前相比，澳洲平均每個家庭每月為食品雜貨支付的費用增加了1,924澳元（約一萬港元）。在過去一年，整體澳洲人為食品雜貨多支付近190億澳元（約993億港元），達到了歷史最高水平。

該網站調查亦顯示，43%澳洲人認為不斷上漲的食品雜貨成本是他們壓力最大的3大開支之一，使他們不得不改變購物方式和地點，以期盡可能減省開支。

電費7月起或再加兩成 不僅如此，能源成本上漲同樣為家庭財政構成壓力。澳洲能源公司Origin Energy管理層表示，隨着澳洲能源監管局示意電費將在去年默認市場報價上再加18%，預計從今年7月1日起，逾50萬個澳洲家庭將面臨超過20%的電費加幅。該公司指加價有助抵銷燃料價格上漲成本，但坦言會增加客戶的生活成本壓力。

事實上，在俄烏衝突、澳洲煤電廠連續停產、冬季低溫，以及全球對化石燃料需求增加等因素推動下，澳洲去年的電力批發價格已升至紀錄新高。即使澳洲政府已在去年12月對煤炭和天然氣進行臨時限價，同時要求供應商合理定價，亦只是降低電費上升速度。