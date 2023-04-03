工資升3.3% 遠低過物價漲幅

澳洲去年第四季工資按年增長3.3%，按季增長0.8%，均低於市場預期。同期，消費物價指數（CPI）按年升7.8%，為1990年以來最高，亦意味通脹與工資增長之間存在4.5個百分點的差距。儘管當地1月通脹率的按年升幅降至7.4%，但與央行的目標仍有一段距離。

央行估通脹已見頂 澳洲央行表示，當局一直密切關注勞動力成本和企業定價行為。行長洛威表示，近期數據顯示通脹已經見頂，疫情後的家庭支出反彈基本已到尾聲，生活成本壓力、利率上升、樓價下滑等因素，均令消費受壓。

他續指，隨着央行自2022年4月以來已累計加息10次、共加息3.5厘，貨幣政策正處於限制性區域，澳洲正接近暫停加息周期的合適時機，可以有更多時間評估經濟狀況。何時暫停加息將取決於經濟數據及央行對前景的評估，最快或於4月會議宣布暫停加息。惟他也補充，不排除要進一步加息，藉以令通脹於合理的時間範圍內達致央行目標。

今月上旬，澳洲央行如市場預期加息0.25厘，把指標利率上調至3.6厘，是2012年以來最高水平。