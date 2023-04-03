向世界「錢」進：悉尼樓價貴 全球次難負擔

置業要不吃喝逾13年 普羅大眾要在全球經濟發達城市一圓置業夢並不容易。國際調查機構Demographia最新報告指，不僅香港繼續蟬聯全球樓價最難負擔的城市，澳洲悉尼亦再次位居次席。即使全球樓市近月在息口趨升的環境下回落，但通脹依然高企，不少民眾只能接受生活質素日益惡化的現實。

2023年的報告顯示，香港樓價中位數對家庭入息中位數比率達18.8倍，相當於港人不吃不喝18.8年才能置業，連續13年「領先」全球逾90個主要城市。悉尼以13.3倍的樓價收入比率排全球第二，意味當地人亦要不吃不喝13.3年、傾盡全部收入才能買得起一個住宅單位。

墨爾本第9 星較易上車 至於澳洲其他主要城市，墨爾本以9.9倍排第9位；阿德萊德以8.2倍排第14位；布里斯班以7.4倍排第17名，均在全球主要城市中排名前列。相比之下，新加坡此比率為5.3倍。

以消費價格指數（CPI）來衡量，自2020年以來，阿德萊德的樓價中位數升幅為通脹率的6.1倍，悉尼為6倍，布里斯班為5.2倍，墨爾本為4.9倍。

當物業變得難以負擔，將導致人們的生活水平下降。該報告指，疫情封鎖期間，許多希望增加居住空間的家庭，從較密集的住宅區搬到較偏遠的地區，結果推動了許多地區樓價以前所未有的速度上漲，預計會導致很多中低收入家庭的生活水平進一步下降。

85%地區高峰冧逾一成 雖然樓價依然難以負擔，但事實上，澳洲樓市已在息口趨升中輾轉下滑，不少地區的樓價已由高位累跌一成，這亦同時令愈來愈多在高位入市的業主將面對負資產的風險。

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，悉尼532個地區中，有452個地區的樓價已經從高位下跌了一成或以上，佔近85%。其中，薩里山（Surry Hills）和雷德芬（Redfern）的樓價由高位分別下跌28.5%和28%；東部的Waverley樓價下滑27.8%；內西區的Birchgrove樓價下跌26.6%。

墨爾本方面，約69%的地區樓價跌幅超過一成，其中以內南區和莫靈頓半島（Mornington Peninsula）的跌幅最大。

布里斯班60%的地區樓價至少跌一成，霍巴特和首都坎培拉亦分別有80%和70%的地區樓價下降一成。相比之下，阿德萊德、珀斯、達爾文只有幾個地區出現類似跌幅。

整體而言，澳洲已有超過四成地區的樓價自高位下滑至少10%。專家警告，樓價快速下跌意味在高位以一成首期買樓的人可能已陷入負資產，付一至兩成首期的業主也岌岌可危，尤其是那些採取還息不還本的按揭人士。

幸而，隨着澳洲央行有可能暫停加息，樓市最壞時期可能已經過去，配合當地仍然強勁的勞動力和租務市場，可能會限制樓價跌勢，高槓桿的業主或可得到喘息的空間。