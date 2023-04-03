股市估市：恒指短線或受制20700阻力

此外，投資者須注意的是，分拆及重組業務或對企業的估值有幫助，但實際上未必能大大利好業務，所以其對股價的帶動作用或短暫。同時港股的上升動力似乎略見減弱，加上長假期在即，恒指不排除因而借勢調整，下方技術支持暫設於19,800點水平。

利華宜候低吸納 利華早前公布去年業績，期內收益增長51.2%，至2.17億美元；其全年盈利創新高，至1,450萬美元，按年增長2.4倍。目前集團處於淨現金狀態，帳面值約4,780萬美元。集團在2020至2021年完成的5項收購完全整合後，目前已具備能力生產各種產品類別的大部分服裝產品，在地緣政治局勢和中美關係日趨緊張之下，集團反而可享有更高靈活性。

走勢上，該企股價自年初至今已累升近倍，近日升勢轉急，儘管集團派息慷慨，現價息率逾11厘，投資者宜待股價回吐至0.65元水平才考慮吸納，止蝕參考訂於0.55元。

艾德金融聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）