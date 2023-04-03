商品分析：油價彈 仍難跑贏貴金屬

經歷了一個月的波動之後，大宗商品指數以微跌0.6%結束3月走勢。儘管歐美地區銀行收緊信貸，可能會令經濟放緩而影響需求，但大宗商品指數仍從3月中旬的拋售中強勁反彈。內地3月採購經理指數（PMI）顯示製造業、服務業和建築業均維持上升趨勢，為增長前景注入一劑強心劑，成為支持投資情緒的關鍵。另外，黃金及白銀價格在美國政府債券孳息率大幅下跌、美元疲軟，以及聯儲局未來利率預期有所轉向的支持下，均得到提振。

自1月中旬以來，紐約期銅一直維持下降趨勢，最初是因為對內地經濟復甦速度的擔憂，後來則受美國地區銀行危機而可能帶來經濟衰退困擾。

庫存減少支撐銅價 最近，隨着銀行業擔憂的緩解，倉庫監控的庫存持續下降，銅價已經企穩在每磅4至4.15美元區間。上海、倫敦和紐約期貨交易所監測的銅庫存在過去5個星期下降了29%。隨着需求回升，抵銷了市場對全球銅產量從去年第四季逐步恢復而可能對價格產生壓力的擔心。

在歐美銀行業經歷了一個動盪的月份之後，黃金和白銀價格按月漲幅分別約為8%和15%。儘管上周局勢有所緩和，但這兩種貴金屬仍在期待美國利率即將見頂，接下來更憧憬有減息機會。金價能否升越每安士2,000美元，仍是要關注的關鍵水平，而支持位在1,933美元。銀價上周收報於每安士24.16美元，升穿了其過去兩年周線圖的下降軌。

美天然氣價格續挫 另一方面，能源板塊表現疲軟，導致3月能源指數累跌7.3%，其中美國天然氣期貨價格更暴跌24.4%。而在截至3月21日的兩個星期，對沖基金以超過10年來最快的速度拋售紐約期油和布蘭特期油，淨長倉合計減少了233,000張，即相當於2.33億桶原油，長倉降至3年低位。

然而，上周尾段紐約期油和布蘭特期油有所反彈，因伊拉克北部的石油供應中斷，加上截至3月24日當周的美國原油庫存減少750萬桶，為今年以來最大單周跌幅，均支撐油價。雖然現時對油價保持溫和的看漲態度，但相對而言，銅、黃金及白銀的上漲空間較大。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）