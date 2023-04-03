海怡兩房升穿9球 半年首見

二手市氣氛平淡，惟仍不乏高價個案。鴨脷洲海怡半島兩房戶以926萬元沽，為屋苑兩房戶約半年來首度升穿「9球」。

中原盧鏡豪表示，該盤於周六、日錄一宗成交，為上述33座高層C室，實用面積約543方呎，以約半年來兩房做價高位售出，成交呎價約17,053元。據悉，單位原業主於2018年6月以約910萬元買入，帳面只賺約16萬元，物業升值約1.8%，若扣除使費料需損失。

麗港城黃埔新都城周末捧蛋 該行指出，10大屋苑於過去兩日錄10宗成交，按周增加4宗或約66.7%，以鰂魚涌太古城、同區康怡花園及荔枝角美孚新邨各錄兩宗較活躍。

該公司趙鴻運透露，太古城景天閣中層G室，實用面積約589方呎，兩房間隔，累減50萬元，獲用家以1,100萬元承接，呎價約18,676元。

至於新界區3個主要屋苑，包括沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，過去兩日各錄一宗買賣。中原黎宗文稱，沙田第一城51座低層B室兩房戶，實用面積約284方呎，以469萬元沽，呎價約16,514元。

雖然整體成交按周回勇，但期內仍有3個屋苑未聞買賣，分別為茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。