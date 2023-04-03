拍賣消息：南豐新邨低估價24%開拍

二手住宅成交量雖較低位回升，但做價依然低迷，本周多項拍賣的業主盤，開價較估價低逾一成至逾兩成，個別更以蝕讓價推拍。其中，港島藍籌屋苑鰂魚涌南豐新邨一個三房單位以520萬元推拍，較銀行估價低約24%。

環亞物業拍賣明日推出約49項物業，上述單位為項目的7座低層E室業主盤，實用面積約516方呎，開拍呎價約10,076元。該單位銀行網上初步估價達684萬元，現時開拍價低約164萬元。

薈蕎平購入價160萬推拍 同場亦拍賣屯門居屋景峰花園3座高層A室銀主盤，實用面積約423方呎，推拍價350萬元，呎價約8,274元。單位銀行估值約401萬元，開價低約51萬元或約12.7%。

忠誠拍賣本周四推拍約8項物業，其中，沙田薈蕎2翼低層C01複式單位，屬業主盤，實用面積約799方呎，連面積約479方呎花園，開價1,500萬元，呎價約18,773元。單位於2019年以約1,660萬元買入，開價比購入價低約160萬元。

場內也推拍元朗洪水橋麗虹花園1座高層D室，實用面積約367方呎，開拍價388萬元，呎價約10,572元。單位銀行估價約458萬元，推拍價低約70萬元或約15.3%。