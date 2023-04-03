新盤概況：瑜一1C期沽154伙 套27億
市區鐵路上蓋新盤銷情不俗，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，昨以價單形式開售210個單位。成交紀錄冊顯示，項目沽出154伙，佔可售單位逾73%，套現約27億元。
該盤昨日上午10時展開首輪銷售，盡推兩張價單單位，包括142個兩房戶及68個三房戶，折實售價1,216.01萬至2,977.04萬元，平均呎價約28,036元。是次發售設有A組大手銷售時段，買家須購兩至4伙，包括最少一伙三房戶。市場消息指，項目錄逾6,000張入票，超額逾27.5倍。
集團銷售總監封海倫表示，該盤開售首半小時已有50伙獲揀選，有5組買家購買兩個單位，並以用家為主，當中3組購入兩房及三房各一個，最大手成交金額涉約4,000萬元。她續稱，連同樓盤第IB期，項目9日內售出332伙，套現逾57億元，平均每伙售價逾1,720萬元，屬本年吸金最快新盤。
ONE INNOVALE單日4刁
受市區新盤銷售帶動，過去兩日市場錄約290宗一手成交。新界上車新盤具承接力，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE系列昨日連沽4個單位，成交總額1,878.84萬元。其中，項目第3期ONE INNOVALE-Cabanna佔3宗，均為一房間隔，實用面積306至317方呎，成交價454.49萬至481.47萬元，呎價約14,383至15,734元。
飛揚2期累售359個單位
畔海海景洋房賣1.26億
期間亦有洋房項目錄逾億元大額買賣。英皇國際(00163)的屯門畔海，日前以逾1.26億元招標賣出2號海景洋房，呎價30,000元。該洋房實用面積4,213方呎，四房四套房---間隔，花園面積457方呎，連884方呎天台及兩個私家車車位。
市區豪宅新盤錄高價個案，萊蒙國際(03688)及俊和的何文田128 WATERLOO，項目12樓G室，實用面積534方呎，兩房連儲物室間隔，透過招標以1,900萬元沽，呎價約35,581元，創同類型單位新高價。
星凱‧堤岸927萬成交
此外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於兩日售出兩伙，吸金逾2,000萬元。其中2座39樓E室，實用面積385方呎，一房間隔，以927.2萬元售出，呎價約24,083元。
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