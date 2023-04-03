新盤概況：瑜一1C期沽154伙 套27億

市區鐵路上蓋新盤銷情不俗，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，昨以價單形式開售210個單位。成交紀錄冊顯示，項目沽出154伙，佔可售單位逾73%，套現約27億元。

該盤昨日上午10時展開首輪銷售，盡推兩張價單單位，包括142個兩房戶及68個三房戶，折實售價1,216.01萬至2,977.04萬元，平均呎價約28,036元。是次發售設有A組大手銷售時段，買家須購兩至4伙，包括最少一伙三房戶。市場消息指，項目錄逾6,000張入票，超額逾27.5倍。

集團銷售總監封海倫表示，該盤開售首半小時已有50伙獲揀選，有5組買家購買兩個單位，並以用家為主，當中3組購入兩房及三房各一個，最大手成交金額涉約4,000萬元。她續稱，連同樓盤第IB期，項目9日內售出332伙，套現逾57億元，平均每伙售價逾1,720萬元，屬本年吸金最快新盤。

星凱‧堤岸927萬成交 此外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸於兩日售出兩伙，吸金逾2,000萬元。其中2座39樓E室，實用面積385方呎，一房間隔，以927.2萬元售出，呎價約24,083元。