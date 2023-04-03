速報一覽
●比亞迪股份(01211)3月新能源車銷量為20.7萬輛，按年增長97.44%，其中純電動乘用車銷量為10.26萬輛，按年增長91.32%；首3個月累計銷量55.2萬輛，按年增長92.81%。董事長王傳福早前表示，汽車全面電動化進程比想像中更快，希望延長新能源汽車的購置稅減免政策到2025年。
●華興資本(01911)公布，核數師在能夠聯繫主席包凡，了解他「配合中國有關機關調查」一事及完成可能的額外審計程序前，無法簽發核數師報告，遂要延遲刊發去年業績，惟不會對持續正常的業務及營運產生重大不利影響。初步數據顯示，華興去年總收入跌9.12%，轉蝕5.63億元人民幣，股份今日起暫停買賣，直到正式刊發業績。
●周黑鴨(01458)去年收入跌18.34%至23.43億元（人民幣‧下同），純利大減92.61%至2,528.3萬元，不派末期息。
●長飛光纖光纜(06869)去年收入升45.03%至138.3億元（人民幣‧下同）的歷史新高，純利增長64.71%至11.66億元，末期息每股0.462元，指5G、光纖入戶、數據流量提升等持續推動電訊相關建設，促進了光纖光䌫需求增長及產品升級。
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