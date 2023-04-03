內地鋰業傳訂底價 贛鋒否認

報道引述了6名消息人士指，為了減緩鋰價的跌勢，這些企業在上周二舉行了一場討論，並為價格下限達成了共識。假如此消息為真，在如今內地政策強調「反壟斷」的監管大環境下，此做法或許會惹來監管部門側目。

贛鋒亦急忙否認了傳聞，強調「堅持產品價格由市場決定，絕對不會主動操控價格影響市場」，又補充指業內沒有任何一家公司具有操控價格的能力。有市場交易員亦質疑有關價格下限的說法，認為只要買家堅持不買，價格就必然會跌下來。

他相信，零跑C11這檔次的汽車，10年後售價將從15萬元降至5萬元，首先電池成本「完全有可能」再跌一半，又提到零跑未來會維持「成本定價」策略，現階段仍然重視銷量多於毛利。

蔚來董事長李斌稱，蔚來手機將會是與汽車互聯體驗最好的手機，又表示蔚來的電動車換電服務已經可以「對外輸出」，已有其他車企商討合作事宜。他又說，特斯拉（Tesla）在中國新能源車市場上不具備所謂的行業定價權，蔚來不會參與價格戰。