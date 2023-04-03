達勢同店銷售增10% 今年擬開180店

寧波首店3個半月回本 她接受訪問時指出，過去數年公司銷售增長強勁，在北京、上海等一線城市已打出名堂，消費者亦習慣外送餐飲服務的便利，相信有關消費習慣不會在疫後改變，計劃今年新開180間門店，選址主要考慮當地的盈利潛力，除了在原有城市外，也有意開拓新地區，包括山東、武漢等地，以提升其市佔率，但強調會控制好開店節奏。

王氏指，現時平均門店面積120方米，會按市況及當地情況進行調整，而純外賣及外送模式門店會在密度較高的市場作測試。在進軍新城市時，也會開設大店，因為對消費者有新鮮感，「首店」具很強的宣傳效果，去年9月在寧波開設首間門店，回本期僅3個半月。

被問到市場競爭及公司定位方面，王怡指出，公司是一個全球化品牌，加上產品多元化及不時創新的菜單，目前薄餅有逾30款口味，包括美國口味及本土口味，而其主打外送服務，承諾30分鐘服務等，能有效吸引消費者，現時平均送達時間約23分鐘。

糧食價格近年不斷上漲，她提到，原材料主要來自母企，所以公司受通脹影響較少，加上公司規模增長快，大量採購有助壓低成本，而且團隊會密切留意大宗商品價格走勢，趁低吸納，公司有一系列措施控制成本。

未來幾年聚焦內地市場 達勢持有的達美樂比薩內地、香港及澳門特許經營權至2027年6月。王怡指，公司也有權利續約，而且與對方合作良好，且對方非常支持公司發展，持有公司大量股份及有代表在公司董事會，相信未來仍會得到對方支持。同時預估未來幾年公司發展重心仍在內地市場，若有計劃在香港及澳門開店會第一時間通知市場。