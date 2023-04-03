債貶累美銀行業帳蝕4.8萬億

美國聯儲局去年以極之進取的加息步伐遏制通脹，最終導致市場上的債券價格下跌，錯配投資組合的硅谷銀行（SVB）因此而錄得巨額虧損，最終「爆煲」倒閉。據外媒統計，去年華爾街各銀行因債券貶值而錄得的未變現損失合共高達6,200億美元（約4.83萬億港元）。專家警告，「政策失靈」是導致今次美國銀行業危機的主因之一，並且不排除有更多問題接踵而來。

著名經濟學家、希臘前財政部長帕帕康斯坦丁努指出，美國前總統特朗普執政期間，將需要進行壓力測試的銀行門檻改變，由原來資產規模500億美元提高至2,500億美元，意味更多中小型銀行可以避過壓測，此做法間接導致了近期的地區銀行危機。他認為，SVB與瑞信的危機雖然都是風險管理失敗的例子，但SVB同時反映了美國金融政策方面存在問題。

目前情況下，由於大量銀行都持有長期債券，而加息導致債價下跌，將會令所有銀行都蒙受帳面損失。里士滿聯儲銀行前審查員Stan Agust解釋，銀行持有的債券只能收取固定的利息，但就要付更多利息予存戶，「這就是財政壓力所在」。

瑞士調查瑞銀吞瑞信 不過，對於多數大型銀行而言，由於壓力測試的存在，其資本理應能夠充分地應對利率急劇飆升的極端環境。雖然手頭上持有的債券錄得帳面虧損，但只要銀行有充足的流動性就問題不大。

在歐洲，此前陷入危機的歐洲大行瑞信在獲瑞銀收購後，依然留下一堆「手尾」。瑞士聯邦檢察官已對收購案展開調查，將審查官員、監管機構和銀行高管可能的違法行為。有瑞士傳媒引述瑞銀高層指，兩家銀行在合併後料削減20至30%的人手。以此推算，即相當於在全球範圍內裁員最多3.6萬人。