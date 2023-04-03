郵儲行去年業績表面風光 前景堪憂
郵儲銀行(01658)去年純利增長近12%，優於很多大型內銀，股價上周五卻挫半成，跑輸同業，原來「魔鬼在細節」。
末季撥備前純利挫31%
富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾拆解，其實郵儲行去年末季撥備前經營溢利按年倒退逾三成一，為她跟進的內銀股當中最差，事緣交給郵局的存款代理費去年調整時幾乎無下調。現時郵儲行把這筆代理費納入營業支出，若按理算作融資成本，末季經調整淨利息收益率僅1.31%，比交通銀行(03328)的1.41%更可憐，正常年份下信貸成本也要1%，又有龐大人工費用，「根本不那麼盈利」。
就去年非利息收入增長強勁，她認為，原因之一「你很少聽說大家用郵儲行的信用卡」，首先沒有同業在消費信貸業務上的壓力，經銷的又主要是較保守的保險產品，切合去年市場氣氛，問題是就算今年有望錄得更高增長，那是源於基數低，對營業收入的貢獻遠低同業。
她續指，農業銀行(01288)去年盈利增長冠絕4大內銀，原因是撥備力度較小，以郵儲行撥備對貸款比率也跌不少，可見今年盈利增長挑戰不小。
短期或無其他大行配股
郵儲行早前獲中國移動(00941)的母公司配股注資450億元人民幣。陳姝瑾認為，即使下一家集資機會較大的是去年核心一級資本足率較低的交行，郵儲行應該是短期內最後一家配股集資的大行，因為此案有特別之處。
她解釋，郵儲行估值本身較高，所以用市帳率不低於一倍的價錢配股，仍能找到接受幾成溢價的投資者，況且郵政和電訊早年屬同一體系，這個唯一的投資者與郵儲行本來分屬「兄弟」。不過，其他銀行能否用股價兩倍的溢價找到投資者值得懷疑，除非監管機構批准以一倍以下市帳率定價，更何況他們如要集資，胃口勢必更大。
要其他國企帶動內銀估值向上重估，本身也很迂迴，非金融國企大可派多點息吸引投資者，可銀行一邊放貸撐經濟，一邊維持充足資本難度系數高，當然由於他們納入財政預算，派息比率也不會減，所以會維持在三成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：