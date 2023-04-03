郵儲行去年業績表面風光 前景堪憂

就去年非利息收入增長強勁，她認為，原因之一「你很少聽說大家用郵儲行的信用卡」，首先沒有同業在消費信貸業務上的壓力，經銷的又主要是較保守的保險產品，切合去年市場氣氛，問題是就算今年有望錄得更高增長，那是源於基數低，對營業收入的貢獻遠低同業。

她解釋，郵儲行估值本身較高，所以用市帳率不低於一倍的價錢配股，仍能找到接受幾成溢價的投資者，況且郵政和電訊早年屬同一體系，這個唯一的投資者與郵儲行本來分屬「兄弟」。不過，其他銀行能否用股價兩倍的溢價找到投資者值得懷疑，除非監管機構批准以一倍以下市帳率定價，更何況他們如要集資，胃口勢必更大。

要其他國企帶動內銀估值向上重估，本身也很迂迴，非金融國企大可派多點息吸引投資者，可銀行一邊放貸撐經濟，一邊維持充足資本難度系數高，當然由於他們納入財政預算，派息比率也不會減，所以會維持在三成。