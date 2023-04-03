內銀經營添壓 望明年好轉

華減息礙盈利能力 收入難顯著改善 肩負支持實體經濟「國家任務」的內銀去年業績疲弱，富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾直言，大多數銀行覺得明年是個「好年」，可是今年經營壓力反而會比去年更大，不論是淨利息收入，抑或淨手續費及佣金收入，皆不會顯著改善。就算中國金融體系相比西方安全，也許電訊股熱炒過後會有「好息」資金轉戰內銀股，對內銀板塊的投資評級依然只是「中性」。

料淨利息收益率首3季仍降 內銀的營業收入絕大部分來自淨利息收入，陳姝瑾接受本報訪問時指出，內地貸款市場報價利率（LPR）去年繼續下跌，就算今年LPR再降的機會已經因為內地經濟復甦而降低，減息對銀行盈利能力的影響仍會在上半年尤其首季釋放出來，事關不少中長期貸款都在年頭重新定價。內銀去年的壓力在於房地產危機損害資產質素，而到了今年還要面臨盈利能力的難題，所以經營壓力會更大。

她指，去年內銀貸款增速約為12%，乃9年最快，而且基數本來很高仍有如此幅度，着實超乎預期，換句話說銀行得以更低的息率放貸，而這個情況今年首兩個月仍持續，皆因銀行都希望在今年初多些放貸，務求賺盡全年利息衝業績，競爭之激烈不言而喻。即使新貸款的利息上月已隨樓市和基建回暖有所回升，也依然低過既有貸款的利息，要一段時間始能推高既有貸款利息，內銀淨利息收益率今年首3季仍會持續下降，末季才有機會回穩。

非利息收入也比想像中更差，一方面與消費不振打擊信用卡業務有關，另一方面是去年9月到今年2月國債利率顯著上升，理財產品和公募基金又以固定收益為主，可能九成投資債券，產品價格下跌自然會削弱銷情，出現資金淨贖回。她估計，淨手續費及佣金收入今年上半年仍會疲弱，始終經濟尚在復原，或許呈現「前差後好」的格局。

房地產尚有大堆難題待解 克而瑞數據顯示，內地100大房企上月銷售額按年增長29.2%，比起2月的15%有所加快，連續兩個月上升。陳姝瑾認為，現在內銀的處境似2016年，實際上或差些，因為就算房地產業的不良資產生成今年理應減少，還有很多既有問題有待解決，地方政府平台亦然。

不過，比起歐美金融股，她認為，現在中國的相對好些。她對西方金融風波的看法較為審慎，因為就算很多人認為，歐美金融機構的資本充足率，以及監管機構的行動力都強過2008年金融海嘯的時候，問題是金融風險傳染擴散的速度往往很快，而且總有始料不及的因素令危機升級。

法巴認為，中國從西方目前這場金融風波所受的最直接衝擊來自外需，一旦歐美融資環境繼續收緊，無可避免會拖低中國經濟增長。不過，中國金融體系相當穩健，如商業銀行的資本充足率已從2017年的13.7%升至15.2%，過去幾周亦見內銀境內二級資本債券做好。復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼則估計，內銀之後會再加大力度補充資本。

內銀去年普遍增長乏力