花旗籲買債券 估美幣策下半年逆轉

花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳表示，今年對債券睇高一線，尤看好高信貸評級及中短期債券，因為目前處於加息周期的中後期，不論債券價格或者孳息率已達到相對具吸引力水平，乃買債好時機，謂：「若等到加完息先買……啲嘢（利好因素）都反映晒喇！」

上月美國聯儲局再加息0.25厘，花旗估計美國今年還會再加息3次，每次上調0.25厘，意味整個加息周期到7月才會完結。至於何時減息仍有待觀察，她相信，聯儲局貨幣政策可能在下半年出現逆轉。

中港資訊科技醫健股秤先 股市方面，全球經濟有放緩迹象，美國經濟陷入衰退的風險高達七成，蔡氏認為美國經濟衰退還沒完全在股市反映出來。再者，歷史上股市在衰退中期才開始觸底反彈，暫時未建議大幅增持股票敞口。

不過，她看好加息周期今年中邁向尾聲，「……（屆時）可能會開始講番幾時減息」，從而利好經濟、股市及企業盈利。

中港股票市場則作別論，花旗估計，內地和香港今年經濟分別增長5.5%及4.5%，可望帶動股市做好，滬深300指數及恒生指數今年底目標分別為4,650點及25,000點。以中國股票大部分估值低於10年平均，看好折讓明顯及盈利上調動力更高的資訊科技首先跑出，亦看好醫療保健板塊，但對互聯網平台股份維持審慎睇法。

財管收入目標雙位數增長 蔡又透露，按投資產品劃分，首兩個月客戶股票交投與去年第四季相若，但每單交易金額增約13%。反而首兩個月債券成交額較去年第四季增長六成以上。觀乎債券成交額，10年期以上債券佔交投約四成半，以國債居多；另有三分之一是企業債，多為金融類債。該行亦趁機推出手機債券投資平台，為客戶提供400多種選擇，並特設不同主題及篩選功能。

蔡惠琳表示，中港兩地通關之後明顯帶動花旗的財富管理業務新客戶增長，非本地客戶貢獻尤多，單是2月非本地新客較去年全年增長一倍，較2019年每月平均增長六成，當中約九成非本地新客來自內地。過去兩個月財富管理業務的表現比她預期更好，因應前景改善，財富管理業務收入今年目標錄雙位數增長。