OPEC+下月起每日減產逾160萬桶

經濟失速的憂慮拖累油價低位徘徊，以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）突然紛紛宣布5月起自願減產，直至今年底，其中沙特和俄國將各自降低日產量50萬桶，伊拉克、科威特和阿聯酋合計減48.3萬桶，連同其他產油國，下月起每日流進市場的原油將減少逾160萬桶。

紐約期油及布蘭特期油價格上季分別跌5.71%及7%，單計3月各跌1.79%及4.76%，主因擔心原油需求受歐美銀行爆雷影響。展望4月及第二季走勢，華夏證券行政總裁王榮昆預期，國際油價4月只會在每桶70美元附近上落，看法中線偏負面。

王榮昆指出，美國總統拜登上季批准了能源巨企康菲石油在阿拉斯加州北部開展名為「柳樹」的大型石油鑽探計劃，對油價屬非常不利的負面因素。不過，又因為美國似乎趁油價回落至70美元之際，積極回補戰略儲備（SPR），令油價出現拉鋸局面。

他又提及，現時國際油價未必如實反映到中國對原油的真正需求，原因是內地要獲取石油資源有很多途徑入手，特別是近期他們在中東的外交成就完勝美國，協助沙特及伊朗修補關係之餘，又與俄羅斯屬盟友關係。

金價望衝上兩千美元 同時，伊朗及俄羅斯又被美國列入禁運名單，中國現時要獲取別國石油資源並不困難，而就算市場憧憬中國重啟經濟，對國際油價亦未見太大的上升助力。

市場推高避險需求下，現貨金價上季累升7.96%。王榮昆認為，金價今季很有機會重見每安士2,000美元，因美國聯儲局最終無論加息抑或減息，對金價都有「着數」，事關若聯儲局加息意味當局拖長了「收水」速度，或令經濟進行下行周期，所以間接有助金價走勢；反之，減息則意味當局任由高通脹情況持續，影響實質利率，同樣是對金價有利。

王又補充，全球各國央行面對高通脹、低增長環境，加上應對「去美元化」及地緣政治風險，近年頻頻入市買金抵禦外匯系統受衝擊，亦反映了黃金具備一定吸引力。