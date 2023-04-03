申洲擬擴產能 憂訂單增長失預算

其實申洲已於業績公告提過，其客戶仍在消化庫存。富瑞指，產能增長指引已經不再是收入增長的可靠預測參數，現時冬裝訂單當中相當一部分不過是預留產能額度，要等客戶「下令」才會正式生產，不利企業預計財務及安排產能，究其原因正是客戶對前景審慎，所以業績能否像管理層於會上所言，訂單按年增長今年會逐漸加速，就視乎客戶是否真的下單。

過去紡織廠上月就開始接冬裝訂單，半年內完成，這樣第三季就會確認收入，問題是現在採用新的落單方式，廠商收到通知後須於35至65天內把產品做好，換言之冬裝訂單可能遲到10月下旬才來，這時才生產一樣可以趕及在聖誕消費旺季推出市面。現在申洲的擴產計劃反映管理層對歐美客戶訂單有信心，但萬一歐美經濟增長下半年滑坡，就會失預算，這是今年擴產風險所在。

富瑞下調盈測目標價 據富瑞考察，申洲冬裝預留產能情況較多的中檔棉質服裝；若論個別客戶，Adidas冬季採購計劃不確定性最高，UNIQLO和內地品牌情況稍好。

基於美國需求會差過外界預期，富瑞對申洲生意的預測較同行保守，把申洲今年每股盈利預測由4.25元人民幣下修為3.43元人民幣，目標價從130元降至115元。然而，申洲的優勝之處是具備長遠的產品創新路線，迎合戶外運動潮流的可拉紡織布料工藝特別值得看好。