美匯月內或失守百關 歐元看高一線

困擾全球金融市場的美元強勢上季不復再，即使美匯指數期間曾經由103.52升上105.88，之後在歐美銀行爆雷影響下，市場估計美國息口應會見頂，季尾以102.51收爐，全季累跌0.97%。就在愈來愈多經濟體推動本幣結算之際，專家不排除美匯指數本季會失守100大關，惟對人民幣前景仍然審慎，並呼籲要小心加元等商品貨幣，日圓及歐元則有望看高一線。

獨立外匯商品分析師盧楚仁解釋，由於市場現時認為聯儲局下月加息多一次就會「行人止步、息口見頂」，反之歐洲央行則繼續大手加息，所以在息差因素影響之下，美元未來將繼續受壓，本月美匯指數有機會失守100大關，第二季甚至回試97.68。

人民幣方面，他指，觀乎上月不少非美貨幣大升，人民幣升幅卻未能追上，或因市場預期內地至今未見高通脹出現，中國人民銀行仍有減息空間，而貶值有利內地出口。他不排除人行在離岸人民幣兌每美元升至6.7水平，就會「出口術」抑壓匯價，所以對人民幣走勢較為審慎。

估Yen兌港元重返6.7算 港人陸續計劃外遊，日圓自然也是焦點，即使上季表現跑輸人民幣，單計3月則以2.49%的升幅跑贏人民幣。盧楚仁指，大家在專注日本央行候任行長植田和男下周「坐正」後有何舉動，亦要留意日本的經濟數據及通脹是否持續升溫，因歸根究柢，植田都以這些數據作為調整貨幣政策的指標。

盧預期，植田上任後或適度收緊幣策，先是在第二季調整債券孳息率曲線控制（YCC），容許其目標範圍放寬至0.75厘甚至一厘，繼而再在第三季逐步退市，甚至再在第四季加息，故以他分析，日圓現時正「打緊底」，每百日圓兌港元有機會收復6.1至6.2算，倘若植田大幅收緊幣策，圓匯長線更會重返6.7算。

不管美國聯儲局是否繼續加息，經歷過去年美國收拾通脹爛攤子所觸發的強美元後，一眾新興市場經濟體繼續去美元化，連印度亦磨拳擦掌，其商務部長上周五一邊豪言該國出口2030年要增至兩萬億美元之際，還說政府正專注增強盧比的支付系統，準備好讓美元儲備不足或本幣面臨貶值危機的經濟體使用盧比與印度貿易，潛台詞即「印度盧比國際化」。翌日，印度與馬來西亞即宣布以盧比作結算貨幣之一。