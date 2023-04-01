券商睇市：市場震盪未止 短線防守為上

3月24日金融市場情緒轉為負面，德意志股價一度跌逾14%，市場有如驚弓之鳥。該行的5年期信貸違約掉期（CDS）升至逾200點子，月內升逾一倍。其額外一級資本（AT1）債捱沽，反映市場對於要在周末期間坐貨感恐懼。現時已有交易員押注聯儲局最早會於6月降息，投資者在波動市中應做好資產配置。

高息環境引爆銀行危機 聯儲局雖一如預期3月加息0.25厘，但鮑威爾表示，聯儲局成員曾考慮暫停加息，但最終一致通過了加息的決定，原因是通脹的數據和勞動力市場仍強。但細心留意聲明，聯儲局表示會密切監控新傳來的訊息及數據，反映聯儲局正判斷近日的銀行危機對實體經濟影響有多大，以決定如何走好下一步棋。

其實，在聯儲局公布議息結果後，點陣圖的利率峰值為5.1厘，已表示大多數官員預計未來只會再加息一次。雖然該局今次並沒有因為近期銀行危機轉鴿，但加息步伐將放緩已是市場共識，相信加息周期快完結，但會在高位維持多久才是後市關鍵。

高息環境間接引爆了美國硅谷銀行及瑞信的危機，息口高企會增加企業的借貸成本，蠶食盈利，而更重要的是會影響企業估值。往後聯儲局的加息取態完全取決於通脹能否回落，以及金融市場能否得到穩定。最差情況是，通脹回落速度放緩，特別是住屋的部分，以及勞動市場維持緊張，那麼加息就可能比想像中加得更多，或者即使不是加得多，而是高息維持較長時間，其所帶來的負面影響將更大，倘若再有任何黑天鵝事件，硬着陸的風險就更大。

近日銀行危機造成了市場的極大震盪，現時已有人押注聯儲局會最早6月減息，那麼投資者會否反而因禍得福？其實「減息股市就一定升」這概念是一個傳統的謬誤。放「鷹」或放「鴿」會如何影響大市，要視乎聯儲局做的決定是否正確。而且，市況好與壞，更要視乎經濟大環境。

股市下行風險不容忽視 從過往數據來看，減息通常代表經濟轉差，市況往往都表現不好。但當然，如果今次通脹能夠下來，聯儲局從而可以把息率慢慢地降低，市場不用再在高息環境待太久，這會是最好的情況，但市場往往令人意想不到，故需提防黑天鵝事件。

考慮到今年經濟可能惡化，股市下行風險不容忽視，一些防守板塊如必需消費品會比較適合現在的經濟狀況。同時，應避免押注單一市場，中長線而言，加息接近後段，實質利率回落利好黃金價格。考慮到近期金價已累積一定升幅，投資者宜靜待入市時機。

凱基亞洲投資策略部