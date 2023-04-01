4月1日(六)
產經
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月01日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
地產速報一覽
●新鴻基地產(
00016
)上月以47.29億元低價投得的旺角洗衣街商業地，呎價約3,100元。地政總署昨公布其餘兩份標書出價，次高標價35.21億元，較批出價大幅低約34.3%。而最低價僅6.88億元，以總樓面約152.42萬方呎計，呎價約451元。資料顯示，其餘兩家財團為長實集團(
01113
)，以及鷹君(
00041
)夥拍信和置業(
00083
)競投。
●有業主趁中港通關出售旗下豪宅物業。戴德梁行香港資本市場部高級助理董事溫淑雯稱，代理放售港島南區壽臣山村道35A至H號翠峰園E號屋，料市值約1.78億元。物業3層高連獨立車位，實用面積約2,528方呎，並連約1,000方呎花園。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多
即時港股指數資訊
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20230401-0401_00204_047/地產速報一覽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc