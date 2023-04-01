●有業主趁中港通關出售旗下豪宅物業。戴德梁行香港資本市場部高級助理董事溫淑雯稱，代理放售港島南區壽臣山村道35A至H號翠峰園E號屋，料市值約1.78億元。物業3層高連獨立車位，實用面積約2,528方呎，並連約1,000方呎花園。