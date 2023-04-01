二手樓價季升7.3% 港九跑贏

二手樓價谷底回升，反映主要屋苑價格走勢的代理行樓價指數，連跌兩個季度後，首季回升約7.39%，期內港島及九龍跑贏大市。

中原城市領先指數最新報168.35點，創23周新高，按周升約1.11%，該指數去年首季跌約3.9%。而大型屋苑及中小型單位首季升幅顯著，期內分別漲約8.16%及約8.3%。

10大屋苑成交多50% 分區方面，港島樓價指數報171.03點，按季升約9.7%，九龍同期升約9.01%至164.36點，連同新界西升約6.13%至154.33點，3大指數重返去年10月水平。新界東期內亦漲約7.13%至182.13點，升返去年9月。

中原又指，10大屋苑今年首季共錄約825宗成交，創7個季度新高，按季增約50%，期內全數屋苑呎價上升，升幅約5.7至14.6%，並以鰂魚涌太古城升幅最大。

消息透露，上水天巒瑞奇大道單號屋以買賣公司形式轉售，成交價2,618萬元，呎價約16,383元，約5年半升值近570萬元。

有業主蝕本出貨。中原陳鴻霆指，馬鞍山天宇海7B座低層B室，議價後售858萬元，呎價約11,245元，原業主持貨約4年帳蝕約62萬元。