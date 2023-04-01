居屋成交：愉田苑已補價持5年蝕70萬

蝕讓潮席捲居屋已補價自由市場，沙田愉田苑兩房單位放盤約10日，即以525萬元售出，惟原業主持貨5年多，帳面蝕約70萬元。

萬方地產葉搏麟表示，上述單位為C座中層5室，實用面積約466方呎，減價5萬元沽出，呎價約11,266元。原業主2017年12月以595萬元購入，帳面貶值約11.8%。

屯門兆軒苑有裝修單位都要蝕。中原葉津榮指，屋苑A座高層14室兩房戶，實用面積約385方呎，自由市場叫價398萬元，上車客睇樓當日即以370萬元承接，呎價約9,610元，原業主持貨約5年半，帳蝕13萬元。

麗晶低市價15%轉讓 個別屋苑以低價吸客。香港置業陳子麟指，九龍灣麗晶花園22座低層C室，實用面積約407方呎，放盤一星期，累減25萬元，於自由市場售425萬元，呎價約10,442元，低市價約15%。

相反，新居屋付辣稅沽貨仍獲利。中原林溢斌指，東涌裕泰苑B座高層15室，實用面積約379方呎，未補價第二市場叫價355萬元，放盤兩星期，以350萬元易手，呎價約9,235元。原業主以203萬元一手購入，屋苑2020年底入伙，扣除10%額外印花稅，仍賺約112萬元。

該行任展雄指，長沙灣麗翠苑4座低層11室開放式單位，減價32萬元，以綠表價308萬元易手，較估價低20萬元，呎價約10,732元，單位約3年半帳面升值約86%。