新盤概況：必嘉坊‧迎匯沽逾八成

項目昨午截票，共收逾800張入票，於5時半展開銷售，首半小時沽逾42伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，昨推售的一房單位接近沽清，並錄得一組大手買家斥資約1,152.4萬元購入兩伙一房戶。由於銷情理想，會考慮日內加推單位，預計有約2至3%加價空間，部署復活節前展開新一輪銷售。同系旗下啟德HENLEY PARK最快本月初推出。

資料顯示，該盤昨日發售的單位包括15伙開放式戶及69伙一房戶，折實售價399.78萬元起。

瑜一1C期超購逾26倍 另一市區新盤收票反應踴躍，華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，過去5日已接逾5,800張入票，按周日發售210伙計，超額認購逾26倍。

該集團銷售總監封海倫透露，入票人士包括第IB期的向隅客及大手買家，對項目銷情有信心。若以地區分布計，票源佔約五成來自九龍區。

資料顯示，該盤周日發售單位共210伙，折實價1,216.01萬元起。

雨後累售139戶套8.4億 新界樓盤積極籌備新一輪銷售。星星地產的元朗朗屏雨後，自本月中展開銷售至今，已售139伙，總成交金額逾8.4億元。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，相當滿意該盤的銷情，會視乎市況部署第3輪銷售。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目平均成交呎價近1.5萬元，特色戶將留待現樓以招標發售。該盤夥同美聯物業推出全新置業優惠吸客。