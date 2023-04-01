商廈落成量料兩年減69%

本港未來寫字樓供應量將見頂回落。根據政府公布的最新數字，2023年本港寫字樓預測落成量將由2022年高位下降約24%至約287.4萬方呎，而2024年則進一步跌至約114.1萬方呎，較去年大幅減少約69.8%。

2022年有多達378.15萬方呎的商廈樓面落成，為23年新高，主要分布在九龍城、觀塘和港島東區。期間寫字樓整體使用量回升至約20.45萬方呎的正吸納量，為連續兩年負吸納量後首現，其中，甲級寫字樓使用量錄得約45.2萬方呎正吸納量。

寫字樓空置率24年最高 另外，去年甲級寫字樓落成量佔約270.18萬方呎，其中約38%及25%分別來自深水埗和港島中西區。而2024年甲廈供應量將有約93.65萬方呎，主要來自觀塘，佔預計供應量約49%。

此外，2022年整體寫字樓空置率上升至約14.4%，較2021增加約2.1個百分點，空置量約2,002.14萬方呎，再創有紀錄以來最多，已連續3年新高。至於空置率則為1998年錄得約15.3%後的約24年最高。

當中，甲級商廈空置率更達約15.1%，以分區計，除中區錄得約8.7%的較低空置率外，所有分區的甲級寫字樓均錄得雙位數的空置率。

報告又指出，受地緣政治緊張局勢升溫，以及去年上半年第5波本地疫情爆發，令同年大部分時間的經濟前景變得黯淡，帶來市場的不確定性及導致寫字樓需求受壓。去年第四季商廈售價較2021年同期跌約3%，當中，甲級商廈跌幅約4.9%。而整體寫字樓租金亦按年同期挫約2.4%，甲廈則跌租約2.6%。