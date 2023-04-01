私宅空置4.4% 12載新高

啟德今明年供應重災 去年樓市交投沉寂，加上供應增加，導致空置率攀升。差餉物業估價署《香港物業報告2023》初步統計數字顯示，2022年私人住宅空置率升至約4.4%，比率創12年新高。而今、明兩年供應持續，預計落成量合共46,923伙，包括啟德的九龍城將成為重災區，佔多達13,825伙，比例約29.5%。

報告顯示，去年私宅入住量約1.4萬伙，數字與2021年相若，不過，空置單位量由50,160伙，按年增加約9.6%至去年約54,970伙，故空置率亦較2021年約4.1%增加約0.3個百分點，並為2010年錄約4.7%後最高。而該批空置單位當中，佔約7,880伙於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

大單位丟空增至8% 以實用面積作統計，去年面積約1,076方呎或以上大單位空置率約8%，按年上升約0.5個百分點，涉及空置伙數增約8.1%至約7,890伙。而面積少於約1,076方呎的中小型戶，空置率亦增約0.3個百分點至約4.1%，相關空置量約47,080伙。

私宅供應亦將持續高企，該報告指出，2023年及2024年私宅預測落成量分別19,953伙及26,970伙，供應重心亦由去年的新界區，轉移至九龍區，預計該兩年落成量將錄10,496伙及12,810伙，所佔比率約52.6%及47.5%。

再劃分各個分區，其中包括啟德的九龍城繼續成為供應量最多地區，今、明兩年料有4,795及9,030伙落成，佔整體落成數字約24%及33.5%。事實上，去年全年21,168伙落成量當中，佔逾兩成來自該地區，錄4,289伙最多。

屯門今年2829戶落成 至於2023年供應次高地區為屯門，預計落成量2,829伙，明年則略為回落至2,592伙。而2024年供應量第二多則為元朗，料3,874個單位落成。反觀，今、明兩年將有4個地區出現「零供應」，分別為黃大仙、荃灣、葵青及北區。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，住宅空置率與落成量上升，主要反映之前在建項目落成後狀況，但現時發展商推盤以樓花預售為主，亦代表新落成單位包括已售樓花，故相信對樓價影響不大。不過，由於市場囤積樓花貨尾近1.8萬伙，已經超過市場一年的吸納量，發展商若要「去庫存」，定價不能太進取。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚亦稱，綜觀過去數年私宅落成數據，除了2021年外，落成量一直處於高水平，新盤庫存不斷累積，空置率亦有提升。若今年發展商去貨量加快，就沒有必要減價推盤，但預計仍會以低價吸客，因為要消化目前較多的庫存量還需要時間。

私人住宅空置率近年變化