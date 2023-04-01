簡訊一覽
●華潤燃氣(01193)去年燃氣總銷量及新接駁住宅客戶總數分別增長5.3%及15.68%，營業額增長18.45%至943.38億元，惟採購成本上漲，連同財務成本增加，純利倒退25.98%至47.33億元，每股末期息減少19.64%至90仙。
●國泰航空(00293)公布，韓兆傑因退休，於4月1日起不再擔任常務董事兼營運及航空服務總裁，其職位由麥皓雲擔任，同日生效。麥於2005年加入國泰，曾於不同部門擔任要職，新職位的年薪連同各項津貼為386萬元，並可按表現獲發花紅。
●仍在停牌的花樣年(01777)公布，於周四佔現有債務工具59.5%的持有人，已加入重組支持協議，同時通知參與債權人及現有債務工具的其他持有人，同意費截止日期已延長至4月25日下午5時正。
●北京控股(00392)公布，截至去年底止全年純利75.72億元，按年跌23.65%；每股盈利6元，派末期息每股1.1元，按年增29.41%。撇除本年一次性事項影響後，去年公司股東應佔溢利達82.4億元。
●澳門勵駿(01680)公布，截至去年底止全年虧損6.07億元，連續4年錄得虧損，累計虧損規模約39.43億元；本期每股虧損9.79仙，維持不派末期息。
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