聯營公司累中生製藥盈利減82％

「一家聯營公司」所指大概是之前帶挈中生製藥列帳純利暴漲的新冠疫苗開發商科興。中生製藥業績公告提到，科興將不斷積累疫苗開發和產業化能力，持續專注於創新疫苗及其相關產品的研製，但隨着市場環境不斷變化，其新冠疫苗銷量下降，去年盈利低於前一年。

中生製藥去年收入增長7.14%至287.8億元，其中新產品收入增長近20%至125.1億元，抗腫瘤用藥及創新藥收入則分別為91.9億元及67.5億元，按年升14.3%及20%。

主席：3款創新藥將上市 至於去年研發總開支為44.54億元，佔集團收入約15.5%，其中創新藥及生物藥的研發投入佔比逾74%，投入金額按年多19%，抗腫瘤領域研發投入佔比約75%，投入金額增逾15%。

主席謝其潤表示，隨着內地重啟經濟，業務回復正常，加上預期有3款創新藥物快將上市，指引今年整體收入保持雙位數增長，並冀2030年挑戰1,000億港元目標，躋身全球首30大藥企；不過與此同時，礙於研發費用繼續上升，故料今年淨利潤只會錄得單位數升幅。

首席執行長謝承潤則提到，集團目標今年創新藥淨收入按年升33%至100億元，並將其佔總收入由去年的22%提升至2025年的40%。另首席財務官李春玲表示，集團去年盈利下跌主因其非主營業務錄得「偶然性盈虧」，但強調主營賽道的表現數據仍符預期。