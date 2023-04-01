大新銀行上年信貸減值翻倍
大新銀行集團(02356)去年純利16.08億元，按年微跌2.94%，每股賺1.14元，擬派末期息0.29元，全年派息增14.7%至0.39元。
然而，集團去年信貸減值支出飆1.15倍至8.03億元，管理層坦言去年經濟環境一般，疫情及通脹影響信貸質素，但已針對不同企業客戶增加減值，料今年處於可控水平。
值得留意，該行對重慶銀行(01963)投資作出減值準備大增1.32倍至16.83億元，主要是修訂用於減值評估模式的若干參數所致，管理層重申這對銀行資本充足率及現金流沒有影響。若扣除終止前保險分銷協議之收益，及對重慶銀行投資之減值支出，經調整純利按年增長2%至16.95億元。
大新銀行去年底的貸款總額按年下跌逾5%，董事總經理兼行政總裁王祖興表示，企業投資信心還沒完全恢復，今年首季貸款需求雖好過去年，惟並非明顯改善，預期下半年才好轉。剛好香港金融管理局昨日公布，認可機構貸款與墊款總額於今年首兩個月在沒有大型新股集資的情況下累計升0.6%，年率化後升3.9%。
母企純利11.7億
回到大新銀行，該行去年淨息差擴闊13點子至1.85%，淨利息收入增長11.12%至43.83億元。王祖興稱，將續調整存款及賺息資產組合，以穩定淨息差；若息口維持向上，淨息差下半年有機會微升。母企大新金融集團(00440)去年少賺10.47%至11.71億元，每股賺3.67元，擬派末期息0.81元，全年派1.14元，按年多7.5%。
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