大新銀行上年信貸減值翻倍

然而，集團去年信貸減值支出飆1.15倍至8.03億元，管理層坦言去年經濟環境一般，疫情及通脹影響信貸質素，但已針對不同企業客戶增加減值，料今年處於可控水平。

大新銀行去年底的貸款總額按年下跌逾5%，董事總經理兼行政總裁王祖興表示，企業投資信心還沒完全恢復，今年首季貸款需求雖好過去年，惟並非明顯改善，預期下半年才好轉。剛好香港金融管理局昨日公布，認可機構貸款與墊款總額於今年首兩個月在沒有大型新股集資的情況下累計升0.6%，年率化後升3.9%。