工行料房貸風險可化解
內銀業績全數出爐，內房不良貸款問題續為各界關注，其中工商銀行(01398)去年底內房不良貸款率按年升1.35個百分點至6.14%，副行長王景武表示，房地產貸款質量為風險管控的重點之一，去年房企相關不良率有所上升，但貸款佔比低，風險整體可控，不會對工行資產質量產生影響。
他形容，工行不良貸款認定標準較為謹慎，內房不良貸款情況已得到全面反映，並有充足撥備以覆蓋損失及風險。隨着內地經濟復甦加快，「金融16條」、「保交樓」等相關措施落實，預期內房風險將能逐步化解。
中行估今年淨息差受壓
同業中國銀行(03988)的行長劉金則透露，農曆新年後約見數間民營房企會面，與他們深度交流後，亦增加該行對內房的信心。隨着各項支持政策落地，需要傳導過程，相信內房行業一定會重返正常、健康發展。
內地低息環境持續，惟中行淨息差仍按年增一點子至1.76%。副行長張毅表示，受去年貸款市場報價利率（LPR）多次下調影響，令人民幣資產收益率下調，九成以上的人民幣貸款需重新定價，料今年LPR下調影響將大過去年，加上美國加息步伐放緩，預料淨息差今年面臨小幅下行壓力。
另外，農業銀行(01288)副行長張旭光表示，該行今年首兩個月貸款投放創歷史新高，預期全年投放會保持積極穩定，且會進一步優化結構，信貸總量可持續平穩增長。他指，農行會依照國家要求，協助房地產行業良性循環及健康發展；同時考慮在有產業支撐、人口支撐的地區，加大個人按揭貸款投放，以及對年輕人貸款需求的支持。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：