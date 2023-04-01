工行料房貸風險可化解

他形容，工行不良貸款認定標準較為謹慎，內房不良貸款情況已得到全面反映，並有充足撥備以覆蓋損失及風險。隨着內地經濟復甦加快，「金融16條」、「保交樓」等相關措施落實，預期內房風險將能逐步化解。

內地低息環境持續，惟中行淨息差仍按年增一點子至1.76%。副行長張毅表示，受去年貸款市場報價利率（LPR）多次下調影響，令人民幣資產收益率下調，九成以上的人民幣貸款需重新定價，料今年LPR下調影響將大過去年，加上美國加息步伐放緩，預料淨息差今年面臨小幅下行壓力。