英國3月樓價跌3.1% 逾13載最差

英國樓價從去年高位顯著回落，英國互惠金融機構Nationwide公布，3月當地樓價按年跌3.1%，為2009年7月以來最大按年跌幅，按月計亦跌0.8%，為連續7個月下跌，目前英國樓價較去年8月高位已累跌4.6%。

倫敦首季平均樓價496萬 該機構指出，去年9月前首相卓慧思推出「迷你預算案」令金融市場震動，樓價亦拾級而下，買賣活動減少，以今年2月計，批出的樓宇按揭為4.35萬宗，按年收縮近四成，又認為樓市短期內難重拾動力，除了因為消費信心仍然疲弱之外，在高通脹之下，家庭財政持續受壓，而且按揭利率較去年高，也損害買家的購買力。

倫敦仍然是英國最貴區域，本年第一季樓價跌1.4%，平均樓價為51.12萬英鎊（約496.76萬港元）。倫敦外圍樓價今年首季亦跌1.2%，均價41.71萬英鎊（約405.32萬港元）。東南英格蘭同期跌1.5%，均價33.19萬英鎊（約322.52萬港元）。

英國註冊地產代理公司Eastbounder的分析員葉不落表示，3月樓價跌幅多過預期，但整體樓市其實在慢慢回復，其中英國國內生產總值（GDP）去年第四季微增0.1%，勉強避過衰退；而市場亦認為，英國利率4.25厘或已見頂，俱對市場發出利好信號。因此，陸續見到有發展商減少售樓優惠，顯示市況並不太悲觀。相信隨着通脹慢慢回落，準買家逐漸適應相對較高的按揭利率之後，英國樓市應可以穩定下來。

東京都心二手樓價破紀錄 至於香港人熱門的旅遊地點日本，根據房地產數據庫東京KANTEI數字，2月東京都心6區二手住宅平均期望出售價格（按70方米換算），按月上漲約0.7%或73萬日圓，至1.0038億日圓（約593萬港元），為自去年12月以來再度突破一億日圓大關，但本次金額創2002年開始統計以來的新高紀錄。

東京KANTEI主任研究員高橋雅之解釋，主因期內千代田區有高價住房成交所影響，感覺現時價格「接近天花板」。其中代表真實庫存量的流通二手放盤，現時有4,023伙，按年增長19%。

包括東京都在內的東京圈整體住宅平均期望出售價格按月增長21萬日圓或0.4%，至4,866萬日圓（約286.77萬港元），為連續3個月上漲。當中以千葉縣上漲明顯，達1.7%。