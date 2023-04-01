內房企業績大走樣
佳兆業兩年累蝕257億 流動負債2017億
壓軸登場的內房股業績繼續為全城焦點，已發盈警的佳兆業集團(01638)去年虧損達130.64億元（人民幣‧下同），計及2021年度虧損，兩年累蝕257.91億元，連其外聘的核數師開元信德會計師亦就去年業績發表意見，指佳兆業的現況存在與持續經營有關的重大不確定性，可能對集團持續經營的能力構成重大疑慮。
截至去年底止，佳兆業的流動資產淨值僅餘55.53億元，按年銳減逾八成；流動負債達2,017.19億元，且未按預定還款日期償還的銀行及其他借款數額為406.17億元，故期內銀行及借款已違約或交叉違約總額約為579.13億元。本期每股虧損達1.883元；不派末期息。
融創虧損276億 縮27%
雖然佳兆業已制訂一系列計劃及措施以減輕資金壓力，但內地物業市場的波動及獲得貸款人的支援均存在不確定性。若無法持續經營，集團則可能須進行調整以將資產的帳面減記至其可收回淨值，就可能出現進一步負債進行撥備等，該等調整影響並未反映於去年度綜合財務報表之中。
旭輝系未能刊發業績停牌
藍籌中國海外發展(00688)去年業績同樣受壓，全年盈利按年跌42.06%至232.64億元，每股盈利2.13元，末期息每股派40港仙，比2021年度同期少47.36%。
旭輝永升指，鑑於財務資料編製過程中存在若干不可預見的延遲，公司無法按規定刊發去年全年業績。董事會指，經審慎周詳考慮後決定，現階段不適宜刊發去年未經審核綜合管理帳目，因料去年未經審核管理帳目或有若干調整。
旭輝隨後公布，原來其核數師收到匿名信函，對旭輝及旭輝永升之間、涉資18億元的若干交易提出質疑。旭輝管理層已審視相關交易，認為符合一般商務條款。據核數師建議，旭輝需採取額外程序以核查及確認相關交易的商業實質及業務理據，以使核數師完成必要的審計程序，由於確保去年初步業績準確性的額外程序有待完成，故無法於3月底前刊發業績，旭輝股份續停牌。
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