內房企業績大走樣

截至去年底止，佳兆業的流動資產淨值僅餘55.53億元，按年銳減逾八成；流動負債達2,017.19億元，且未按預定還款日期償還的銀行及其他借款數額為406.17億元，故期內銀行及借款已違約或交叉違約總額約為579.13億元。本期每股虧損達1.883元；不派末期息。

融創虧損276億 縮27% 雖然佳兆業已制訂一系列計劃及措施以減輕資金壓力，但內地物業市場的波動及獲得貸款人的支援均存在不確定性。若無法持續經營，集團則可能須進行調整以將資產的帳面減記至其可收回淨值，就可能出現進一步負債進行撥備等，該等調整影響並未反映於去年度綜合財務報表之中。

旭輝永升指，鑑於財務資料編製過程中存在若干不可預見的延遲，公司無法按規定刊發去年全年業績。董事會指，經審慎周詳考慮後決定，現階段不適宜刊發去年未經審核綜合管理帳目，因料去年未經審核管理帳目或有若干調整。

旭輝隨後公布，原來其核數師收到匿名信函，對旭輝及旭輝永升之間、涉資18億元的若干交易提出質疑。旭輝管理層已審視相關交易，認為符合一般商務條款。據核數師建議，旭輝需採取額外程序以核查及確認相關交易的商業實質及業務理據，以使核數師完成必要的審計程序，由於確保去年初步業績準確性的額外程序有待完成，故無法於3月底前刊發業績，旭輝股份續停牌。

內地發展商業績概要