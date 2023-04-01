寧德獲拉攏在美建電池廠

汽車產業電動化進程加速，產業上游材料的需求殷切，中國車用電池大廠寧德時代亦受到各方的追捧，一時間炙手可熱。繼此前與美國老牌車企福特汽車在當地合作建立電池工廠後，據報電動車公司特斯拉（Tesla）正在拉攏寧德時代，希望能夠共建電池廠，為此正與白宮進行討論。

天齊年賺239億漲5倍 福特在密歇根州的電池廠計劃由該公司全額出資，而寧德時代則提供技術授權。此舉是為了符合美國政府「去中國化」的供應鏈戰略，在不影響取得政策補貼的情況下與中資企業合作。

消息人士透露，正在擴張的Tesla亦希望用此方式，以得到由寧德時代生產磷酸鐵鋰電池，降低其生產成本。

天齊去年毛利率達到驚人的85.02%，按年增長23.32個百分點。相比之下，所有電動車公司的汽車業務毛利率都不足30%，在如今幾乎「全民造車」的年代，似乎賣電池、上游材料的供應商更能賺錢，印證了「淘金先富賣鏟人」一說。

去年度，天齊的主要鋰產品的銷量和售價均錄明顯增長，且「價格上漲高於成本增加」。該公司稱，未來仍會延續「垂直一體化整合模式」，即從開採到煉化一手包辦，力爭到2027年達到30萬噸碳酸鋰當量的化工產品產能。