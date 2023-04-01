美去年原油出口增22%創新高

俄烏戰爭令美國能源出口受惠。根據美國能源情報署（EIA）報告，去年美國原油出口量按年大幅增長22%，達到約每日360萬桶，創歷史新高。主要因為多國制裁俄羅斯，令歐洲的原油採購由俄國轉移至美國。

中印減購 盟友成大買家 然而由美國原油出口數字，也看得出現時世界政治壁壘分明。去年中國和印度被指大量向俄羅斯以折扣價購買石油，而美國向中國原油出口按年減少11%，至約每日23萬桶；對印度出口也減23%，約每日32萬桶。

至於美國的盟友則為大買家，美國對荷蘭原油出口升29%至每日約37萬桶，對英國升49%至每日35萬桶。亞洲區方面，對南韓出口升6%至每日37萬桶。亞太區為美國原油最大買家，佔美國出口43%，其次為歐洲，佔42%。

美國原為原油進口國，但於2000年代後半期的頁岩革命，頁岩油產量激增，並在2015年解禁，石油從美國本土出口。同時，墨西哥灣沿岸的原油裝運設備也得到完善，出口能力提升。

國際油價昨日出現整固，紐約期油曾跌0.63%至每桶73.9美元，布蘭特期油跌0.84%至77.94元。分析指，內地製造業採購經理指數（PMI）按月回落，但非製造業PMI按月上升，數據好壞參半。此外，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）下周開會，以了解成員國的產量政策方向，令市場觀望味濃。