中信去年多賺7% 將改人幣列帳
中信股份(00267)去年純利增長7.48%至754.81億元，末期息每股45.1仙，全年每股派65.1仙，以昨日收市價計算往績股息回報率7.09厘。這家老牌紅籌同時宣布，鑑於集團主要業務和資產位於內地，附屬公司主要以人民幣列帳，已決定本年度的業績開始改用人民幣作為列帳貨幣。
董事長朱鶴新提到，中信去年「積極保障戰略性材料供應」，如中信澳礦鐵精粉產量達2,141萬噸，繼續保持中國進口鐵精粉市場佔有率第一；中信特鋼是全球領先的特殊鋼生產企業之一，本年初成功收購天津鋼管控股權，年產能達2,000萬噸；中信金屬資源類大宗商品貿易量超過6,000萬噸，鈮產品業務內地市場佔有率位居首位，剛果民主共和國的銅礦二期項目提前投產。
先進材料收入貢獻36%
中信去年先進材料分部收入按年大致持平，為2,821.85億元，貢獻36.59%，僅次於同期進帳3,101.35億元、按年增長20.78%的綜合金融服務。不過，收入貢獻最大的5個列帳分部當中，僅綜合金融服務的歸屬普通股股東淨利潤有增長，增幅為7.15%，錄558.03億元，其餘都見歸屬普通股股東淨利潤出現倒退，其中先進材料分部歸屬普通股股東的淨利潤倒退21.05%至151.27億元。
旗下中信証券(06030)的總經理楊明輝表示，參考歐美經驗，A股實施全面註冊制後，投資銀行業務會出現更加集中於龍頭的趨勢，該公司具備「先發優勢」，又透露公司投行項目儲備方面，截至2月底，A股新股有112單，預計承銷規模達1,760億元人民幣，還有再融資項目82單，預計成交市場額度有2,755億元人民幣，排名俱是全行第一，「還有一些港股、併購的項目儲備，都還是比較豐富的。」
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