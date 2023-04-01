中信去年多賺7% 將改人幣列帳

董事長朱鶴新提到，中信去年「積極保障戰略性材料供應」，如中信澳礦鐵精粉產量達2,141萬噸，繼續保持中國進口鐵精粉市場佔有率第一；中信特鋼是全球領先的特殊鋼生產企業之一，本年初成功收購天津鋼管控股權，年產能達2,000萬噸；中信金屬資源類大宗商品貿易量超過6,000萬噸，鈮產品業務內地市場佔有率位居首位，剛果民主共和國的銅礦二期項目提前投產。

先進材料收入貢獻36%

中信去年先進材料分部收入按年大致持平，為2,821.85億元，貢獻36.59%，僅次於同期進帳3,101.35億元、按年增長20.78%的綜合金融服務。不過，收入貢獻最大的5個列帳分部當中，僅綜合金融服務的歸屬普通股股東淨利潤有增長，增幅為7.15%，錄558.03億元，其餘都見歸屬普通股股東淨利潤出現倒退，其中先進材料分部歸屬普通股股東的淨利潤倒退21.05%至151.27億元。