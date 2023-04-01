長汽今年賣車目標160萬輛

價格戰無礙 新車5月推 全年計，集團收入有1,373億元，按年增0.68%。按收入來源地劃分，中國的收入按年倒退8.02%至1,105.89億元；俄羅斯則升72.51%至85.78億元。

即使內地今年車市出現價格戰，但她指，對集團的技術迭代、品牌創新等無影響。集團會基於市場競爭定價，利用品牌優勢突圍，今年亦會有序推車，其中新車型「哈弗A07/B07」將會在今年5月推出市場。

海外銷售方面，今年目標則為25萬輛，換言之，較去年的17萬銷量為高。同時，集團將加速歐盟布局，美國市場則研究中，不會有太大拓展。

自俄烏戰事爆發以來，歐洲車廠相繼撤出俄羅斯市場，李坦言，集團沒有收購相關歐洲在俄車廠的計劃，同時沒有在俄增資的考慮；亦不會透露俄羅斯的產銷佔集團海外市場的比例，原因是市場的不確定性仍很大。

晶片荒問題方面，她指由於集團早在去年經已着手解決及重新資源配置，所以今年「問題已經不存在」，今年初已完成基於全年銷量預測所作的晶片鎖單。就原材料碳酸鋰價近期回落，她則指會「逐步讓利予用戶」，同時海運及供應鏈問題對集團影響亦不大。